Вооруженный человек пытался проникнуть на инаугурацию Лулы да Силвы

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Мужчину задержали со взрывным устройством в руках.

ЧП произошло в разгар церемонии инаугурации Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Бразилии. Как подчеркивают местные СМИ, на мероприятие пытался проникнуть вооруженный человек.

В настоящее время известно, что мужчину задержали со взрывным устройством в руках. Детали случившегося уточняются.

«Российская газета» отмечает напряженную обстановку с безопасностью в Бразилии накануне проведения церемонии. Буквально на каждом углу властям пришлось ставить патрули, вводить в эксплуатацию камеры наблюдения и внедрять прочие схемы проверок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала украинского диверсанта под Херсоном за сотрудничество с СБУ.