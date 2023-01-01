Вооруженный человек пытался проникнуть на инаугурацию Лулы да Силвы
Фото: Reuters / STRINGER
Мужчину задержали со взрывным устройством в руках.
ЧП произошло в разгар церемонии инаугурации Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Бразилии. Как подчеркивают местные СМИ, на мероприятие пытался проникнуть вооруженный человек.
В настоящее время известно, что мужчину задержали со взрывным устройством в руках. Детали случившегося уточняются.
«Российская газета» отмечает напряженную обстановку с безопасностью в Бразилии накануне проведения церемонии. Буквально на каждом углу властям пришлось ставить патрули, вводить в эксплуатацию камеры наблюдения и внедрять прочие схемы проверок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала украинского диверсанта под Херсоном за сотрудничество с СБУ.