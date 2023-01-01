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За рубежом продолжают агрессивную антироссийскую компанию, надеясь сгубить экономику страны. По факту — страдают сами агрессоры.

Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января 2023 года. Об этом сообщили представители министерства иностранных дел Королевства.

«Сегодня Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа», — отмечалось в заявлении, опубликованном в Twitter МИД государства.

Среди прочего пояснялось, что власти Британии готовы оказывать содействие всем странам, кто решится отказаться от поставок энергоресурсов из РФ. Что, безусловно, является частью большой антироссийской PR-кампании, отмечают эксперты политологи.

В России подобные заявления никого не беспокоят: уже давно стало ясно, что «коллективный Запад» не в силах прожить вне зависимости от РФ. Учитывая этот факт, вице-премьер Александр Новак ранее подчеркивал, что рынок ЕС по-прежнему остается открытым для российского СПГ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США начали жалеть, что не послушали президента РФ Владимира Путина.