Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

До этого семейная пара долго скрывала лицо наследницы под смайлами.

Ведущий кулинарных шоу Константин Ивлев состоит в счастливом браке с 30-летней моделью Валерией Куденковой. Вместе они воспитывают дочь Нику, которая появилась на свет в апреле 2022 года.

Супруги долго скрывали лицо дочки, но, наконец, опубликовали ее фотографию в Instagram*. Трогательный снимок показал сайт Teleprogramma.pro.

«Ну что, знакомьтесь! Ника Константиновна! Больше не будет смайликов на ее личике!» — так Валерия подписала публикацию.

Милая семейная фотография умилила пользователей соцсети.

«Папина девочка!»;

«Копия вы»;

«На вас похожа», — написали комментаторы под фотографией.

В 2020 году Константин Ивлев ради возлюбленной ушел от первой жены Марии. Развод был сложным, но звездная пара не стала делать свои разборки достоянием общественности. От первого брака у Ивлева осталось двое детей — взрослый сын Матвей и восьмилетняя дочь Мария.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шеф-повар Ивлев не желает общаться с бывшей женой.

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