Беспрецедентные повреждения: в «Укрэнерго» оценили ущерб энергоинфраструктуры

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Украина на грани блэкаута, предупредили в национальной энергетической компании.

Глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о беспрецедентном уровне повреждений энергетической инфраструктуры Украины.

«Ясно, что достаточно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. И мы говорим здесь не только про подстанции „Укрэнерго“, мы говорим и про электростанции — тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали», — сообщил Кудрицкий в эфире телеканала «Рада».

Он добавил, что урон энергосистеме нанесен значительный, и на ее полное восстановление потребуются «месяцы, если не годы».

По словам главы «Укрэнерго», пока известно о повреждениях объектов энергетики в Николаевской, Харьковской и подконтрольной Киеву части Херсонской области. При этом Кудрицкий не исключил вероятности блэкаута в стране.

В этот же день глава администрации Киева Алексей Кулеба заявил о повреждении одного из объектов инфраструктуры в результате обстрелов в Киевской области.

Днем ранее военный аналитик Юрий Кнутов сообщил, что российские войска изменили тактику нанесения высокоточных ракетных ударов по украинской инфраструктуре. Речь идет о применении ракет-имитаторов, которые запускаются перед ударом крылатых ракет и заставляют противника расходовать боеприпасы на ложные цели.

Также Кнутов сообщил о расширении арсенала ударных боеприпасов: к ракетам «Калибр» добавились беспилотники «Герань» и противолокационные ракеты Х-58 и Х-31П.

Ранее 5-tv.ru показал последствия атаки на объект энергетической инфраструктуры в Харькове с использованием беспилотника «Герань-2».