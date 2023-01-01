Умерла певица Анита Поинтер из группы The Pointer Sisters

Фото: www.globallookpress.com / Jason Moore

Знаменитости было 74 года. Что стало причиной трагедии?

Ушла из жизни американская певица, участница группы The Pointer Sisters, Анита Поинтер. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на агента и родственников исполнительницы.

Агент певицы рассказал, что Поинтер несколько лет боролась с раком. Умерла она на 75-м году жизни в окружении близких людей.

«Несмотря на то что мы глубоко опечалены утратой Аниты, нас утешает осознание того, что теперь она вместе со своей дочерью Джадой и сестрами Джун и Бонни обрела покой», — подчеркнул агент.

Группа The Pointer Sisters была создана в 1969 году, появилась она благодаря сестрам Бонни и Джун Поинтер. Позже к ним присоединились Анита и Рут Поинтер. Одна из самым популярных песен коллектива - сингл Fairytale, именно он и принес широкую известность группе.

Ранее 5-tv.ru писал, что где похоронили композитора Эдуарда Артемьева.