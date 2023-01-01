Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

У телеведущего много поклонников, но почему он годами боялся говорить о личной жизни.

Сегодня, 1 января, один из самых узнаваемых телеведущих страны Антон Привольнов празднует 42-летие. У журналиста немало преданных поклонников, но даже им известны лишь немногочисленные факты биографии кумира. Он настолько не любит говорить о личном, что избегает честных разговоров. Впрочем, однажды в беседе с Teleprogramma.pro журналист все же решился на откровения.

Почему развелся с женой

Антон Привольнов развелся с женой Ольгой в 2016 году после десяти лет брака, в котором у него родился сын Платон. С Ольгой телеведущий остался в дружеских отношениях, ведь, как считает сам Привольнов, они на всю жизнь связаны из-за сына.

«В какой-то момент люди меняются, другими становятся их ценности. И когда ты понимаешь, что больше нет точек соприкосновения, нужно расстаться. Оля на время переехала в Питер, какое-то время она там работала. Я же остался в Москве, и таким образом наши пути разошлись», — объяснил телеведущий.

Куда делись волосы?

Телеведущий часто слышит вопрос про свою лысину. Но, как он сам признался, ни за что не променял бы ее даже на самую роскошную шевелюру.

«На самом деле это наследственная история. Но без волос мне очень комфортно. За длинными волосами нужно было бы тщательно ухаживать — ходить в парикмахерскую и укладывать их», — сказал журналист.

Зрители знают Антона Привольнова по передачам «Доброе утро», «Контрольная закупка» и «Звезды сошлись». Его профессиональный стаж на телевидении составляет 20 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Привольнов ответил на слухи о романе с Кудрявцевой.