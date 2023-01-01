Водитель каршеринга насмерть сбил малыша в Ленобласти: жуткие подробности

Фото, видео: 5-tv.ru

Свидетели незадолго до трагедии обратили внимание на арендованный автомобиль.

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль каршеринга сбил пятилетнего ребенка. Он погиб на месте от полученных травм. Свидетель случившегося раскрыл 5-tv.ru детали происшествия.

По словам мужчины, очевидцы начали стекаться к месту трагедии уже после аварии. Ребенка пытались реанимировать, но спасти его после удара не было невозможно.

«Каршеринговая машина взятая в аренду двумя пьяными молодыми парнями <…> Ни царапины вообще у них. Они не скрылись никуда, конечно, но печально все очень, к сожалению», - прокомментировал мужчина.

Свидетели ранее заметили арендованный автомобиль, который летел с бешенной скоростью, после произошел характерный громкий звук. Водитель –виновник трагедии не справился с управлением и машину подбросило, сработали подушки безопасности, тормозить он не стал.

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что за рулем машины находился 24-летий мужчина, который ранее был лишен прав. Уточняется, что автомобиль сбил ребенка, когда они с мамой и бабушкой переходили дорогу. Затем транспортное средство столкнулось с припаркованным автомобилем.

Ранее 5-tv.ru писал, как в колонии живет виновник смертельного ДТП актер Михаил Ефремов.