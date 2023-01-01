Налог на проживание: отдых в Турции для россиян стал дороже

В Турции начал действовать налог на проживание туристов в размере 2%

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Меры планировали ввести еще пару лет назад, но решили отложить из-за пандемии.

Стоимость отдыха в турецких отелях теперь вырастет. С 1 января 2023 года в Турции начал действовать налог на проживание для туристов, который составит 2%. Об этом сообщает T.C. Resmî Gazete.

Уточняется, что речь идет о тех туристах, которые будут проживать в гостиницах, курортных поселках, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах.

Возможны несколько вариантов взимания налога на проживание в турецких отелях. При заселении с туристов будут брать налог 2%, либо доплату через турагента. Возможно, что путешественникам простят эти 2% и не будут брать налог вовсе.

Повезло студентам — освобождаются от налога учащиеся, которые проживают в общежитиях, пансионатах и кемпингах. Не коснется налог и представителей аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций, но только если у них есть дипломатический статус.

Напрямую налог туристов не коснется, его будут оплачивать сами отели. Для туристов вырастет лишь стоимость проживания.

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