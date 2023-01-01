Грузчика засосало в двигатель самолета в аэропорту — видео
Фото: www.globallookpress.com / John Nacion
Несчастный случай произошел в канун Нового года в штате Алабама.
В США грузчика засосало в двигатель самолета, сообщает SV News. Инцидент произошел в аэропорту Монтгомери в Алабаме.
Момент происшествия попал на видео. На место оперативно прибыли аварийные службы, также при инциденте присутствовал исполнительный директор и менеджер, но спасти мужчину не успели — он мгновенно погиб.
«Сегодня сотрудник наземного экипажа погиб, на данный момент никакой дополнительной информации нет. Наши мысли и молитвы с семьей покойного», — написали сотрудники аэропорта в Twitter.
BREAKING: Baggage-handler fatally sucked into American Airlines jet engine at Montgomery Regional Airport in Alabama— Intel Point Alert (@IntelPointAlert) January 1, 2023
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По информации Федерального авиационного управления, самолет должен был вылететь в Даллас в тот же день.
После произошедшего аэропорт временно приостановил работу — рейсы на несколько часов перенесли.
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