Фото: www.globallookpress.com / John Nacion

Несчастный случай произошел в канун Нового года в штате Алабама.

В США грузчика засосало в двигатель самолета, сообщает SV News. Инцидент произошел в аэропорту Монтгомери в Алабаме.

Момент происшествия попал на видео. На место оперативно прибыли аварийные службы, также при инциденте присутствовал исполнительный директор и менеджер, но спасти мужчину не успели — он мгновенно погиб.

«Сегодня сотрудник наземного экипажа погиб, на данный момент никакой дополнительной информации нет. Наши мысли и молитвы с семьей покойного», — написали сотрудники аэропорта в Twitter.

BREAKING: Baggage-handler fatally sucked into American Airlines jet engine at Montgomery Regional Airport in Alabama

pic.twitter.com/hIKQlLQYQ8 — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) January 1, 2023

По информации Федерального авиационного управления, самолет должен был вылететь в Даллас в тот же день.

После произошедшего аэропорт временно приостановил работу — рейсы на несколько часов перенесли.

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