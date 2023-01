В США грузчика засосало в двигатель самолета, сообщает SV News. Инцидент произошел в аэропорту Монтгомери в Алабаме.

Момент происшествия попал на видео. На место оперативно прибыли аварийные службы, также при инциденте присутствовал исполнительный директор и менеджер, но спасти мужчину не успели — он мгновенно погиб.

«Сегодня сотрудник наземного экипажа погиб, на данный момент никакой дополнительной информации нет. Наши мысли и молитвы с семьей покойного», — написали сотрудники аэропорта в Twitter.

BREAKING: Baggage-handler fatally sucked into American Airlines jet engine at Montgomery Regional Airport in Alabama

