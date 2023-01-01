Избавься от похмелья: праздничный том ям от шефа Ивлева

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С утра болит голова? Ничего не хочется, кроме рассола? Замените его острым заморским супом: бульон оживляет!

Праздничных новогодних дней россияне каждый год ждут с особым нетерпением. Они дарят столько радости! Правда, часто после безмятежных ночей накрывает хандра — похмельный синдром приходит внезапно и «забирает» с головой. Но есть секрет быстрого и безболезненного лечения. О нем рассказал знаменитый шеф-повар Константин Ивлев.

«Похмельный» Том Ям

По словам эксперта, рецептов острого супа том яма существует огромное количество. У каждого хозяина на кухне — свои приемы. Чтобы приготовить «животворящий» бульон, не нужно знать все секреты, следует лишь закупиться несколькими продуктами «по классике» и следовать инструкции.

Необходимые ингредиенты из расчета на три литра воды: 400 граммов помидор, 220 граммов красного репчатого лука, растительное масло, 100 граммов корня имбиря и 120 граммов корня галангала, две упаковки несладкого кокосового молока, килограмм шампиньонов, 1,5 килограмма тигровых креветок и 600 граммов вареного осьминога, 125 миллилитров соевого соуса, паста том ям и соль (по вкусу), пучок кинзы.

За дело!

Для начала важно нарезать лук полукольцами, а помидоры — тонкими дольками. Затем в большую кастрюлю следует налить подсолнечное масло и недолго пассировать уже подготовленные продукты. Пока все томится, нужно очистить имбирь и мелко нашинковать. То же самое — с корнем галангала. На несколько секунд забываем про нарезку и возвращаемся к пассировке.

К слегка подрумянившимся томатам и луку добавляем пасту том ям. Туда же следом — нашинкованные корни. Плотную массу залить тремя литрами воды.

Пока вода закипает, приступаем к подготовке шампиньонов. Их следует нарезать дольками среднего размера — так грибы придадут супу необходимую сладость и немного «погасят» остроту. Затем — отправить в кипяток.

Естественный цвет бульона — полупрозрачный с красноватым оттенком. Конечно после добавления кокосового молока все изменится.

YouTube / IVLEV CHEF

В почти готовый суп следом отправляем нарезанного средними кусочками осьминога, а креветки закладываем в воду целиком и даже в панцире — так бульон получится насыщенным.

«Я сюда сразу, как и обещал, ввожу кокосовое молоко, устричного соуса не было — соевый. Конечно же, солим. По большому счету том ям — это бульон. Когда вы его пьете, ароматный, насыщенный и когда в нем попадаются морепродукты, грибы или курица — это просто добавляет ему вкуса», — заметил знаменитый шеф-повар.

После того как масса немного проварилась, пробуем на вкус. Не хватает остроты? Добавляем пасту том ям. Не хватает соли? Вливаем соевый соус.

«Ну и, конечно, куда без кинзы? Кинзу не надо мелко нарезать. Я люблю добавлять вместе со стеблем. Закипело? Томим на медленном огне около пяти минут, чтобы все продукты „поженились“, выключаем, закрываем крышкой, даем постоять минут десять, ну а потом милости прошу к столу!» — заключил шеф Ивлев

YouTube / IVLEV CHEF

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