Пролив Босфор закрыли для судоходства из-за тумана

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Как показывает практика, подобные случаи происходят довольно часто.

Турецкий пролив Босфор закрыт из-за сильного тумана для судоходства, сообщил телеканал A Haber.

«Стамбул проснулся до 2023 года густым туманом! Движение по Босфору было закрыто для прохода судов в обоих направлениях», — сказано в сообщении.

В середине декабря паромное сообщение Керченского пролива приостановилось в связи с неблагоприятными погодными условиями, позже оно было восстановлено.

В сентябре 2022 года произошла поломка сухогруза Briza, который следовал на Украину из Стамбула. Движение судов также приостановили. Эксперты в течение суток восстановили судоходство.

К слову, в августе появилась информация о подорожании товаров в России из-за решения Турции по Босфору. Уточнялось, что могут подняться цены на чай, кофе, импортную одежду и все, что ввозится в РФ морскими путями. Причем в Анкаре не хотят мелочиться и поднимают стоимость сразу в пять раз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Турция согласилась вывести свои войска с севера Сирии.