Угроза нацбезопасности: в США обеспокоились здоровьем Байдена

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Американского лидера назвали «машиной по производству ляпов».

Постоянные оговорки президента США Джо Байдена — свидетельство серьезных проблем со здоровьем, и это несет угрозу нацбезопасности страны. Об этом пишет обозреватель онлайн-журнала Federalist Джордан Бойд.

«Не секрет, что президент Джо Байден находится уже не в лучшем физическом и когнитивном состоянии», — указала журналистка в статье.

Бойд назвала американского лидера «машиной по производству ляпов» и отметила, что почти каждый раз, открывая рот, Байден подвергает страну риску. Она также обратила внимание, что курьезные ситуации с президентом США регулярно попадают в тренды соцсетей.

К слову, очередной подобный конфуз приключился с Байденом совсем недавно, во время визита в Вашингтон украинского президента Владимир Зеленского. Во время совместной пресс-конференции престарелый лидер США перепутал Украину с Ираном, заявив, что украинское правительство должно продолжать предоставлять фундаментальные услуги иранскому народу.

В ноябре, когда Байдену исполнилось 80 лет, читали британской Daily Mail вместо поздравлений пожелали ему поскорее уйти в отставку, указав на его проблемы с памятью и здоровьем в целом. Комментаторы выразили беспокойство, что явно больной человек представляет интересы большинства жителей США, имеет доступ к «ядерной кнопке», да ее еще и собирается выдвигать свою кандидатуру на очередной президентский срок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего американского лидера Джо Байдена умственно отсталым.