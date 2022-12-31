Минобороны сообщило о завершении осеннего призыва в России

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Набор в ряды вооруженных сил в этом году стартовал на месяц позже обычного.

В Минобороны РФ сообщили, что осенний призыв в России завершен — в ряды Вооруженных сил призваны 120 тысяч мужчин в возрасте 18-27 лет.

Уточняется, что все призывники перед отправкой к местам прохождения службы были обеспечены повседневной формой одежды, банковскими и персональными электронными картами и несессерами.

Большинство призывников зачислены в учебные соединения и воинские части. Там они в течение пяти месяцев будут осваивать военную технику и получать военно-учетную специальность. Затем в соответствии с полученными навыками их направят в войска «для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники».

В сообщении Минобороны подчеркивается, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине не привлекаются, а призывники, выслужившие сроки военной службы, «своевременно уволены и направлены к местам проживания».

Напомним, из-за проведения частичной мобилизации старт осеннего призыва в этом году перенесли с 1 октября на 1 ноября. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Кроме того, в ходе призывной кампании, согласно планам Минобороны, было призвано на семь с половиной тысяч человек меньше, чем в прошлом году.

В начале ноября российское военное ведомство официально заявило, что солдаты-срочники осеннего призыва не будут служить в зоне специальной военной операции (СВО), однако опыт, полученный в ходе спецоперации, может быть использован при их обучении. Также сообщалось, что срочники не будут служить в новых регионах России: Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

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