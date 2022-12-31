Турция согласилась вывести свои войска с севера Сирии

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Для дальнейшей координации процесса будут проводиться дополнительные встречи.

Турция согласилась вывести свои войска с территорий, контролируемых ими на севере арабской республики. Об этом договорились министры обороны Турции, Сирии и России на встрече в Москве, пишет сирийская газета El Watan.

«Анкара подтвердила намерения уважать суверенитет и целостность сирийских территорий», — говорится в сообщении.

Для обеспечения выполнения достигнутых договоренностей было предложено создать специализированные комиссии.

Также министры обсудили на встрече выполнение заключенного в 2020 году соглашения об открытии трассы М4. Напомним, трехсторонние переговоры глав оборонных ведомств России, Турции и Сирии состоялись в Москве 28 декабря.

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