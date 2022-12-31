На балкон, порезать и опрыскать: как сохранить живую новогоднюю елку

Флорист: после покупки живую елку нужно подержать в холоде

Фото: Depositphotos / SergKovbasyuk

На стволе дерева после покупки нужно обязательно сделать свежий срез

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова объяснила, как спасти елку от осыпания. Об этом она рассказала агентству URA.RU.

«Если вы живете в регионе, где сейчас стоят морозы, то елку после покупки сначала нужно подержать в холоде (на балконе — Прим.ред.), чтобы она потихонечку отошла, оттаяла. Сразу ее заносить в комнату нельзя, ведь это резкий стресс», — говорит эксперт.

По ее словам, после этого необходимо сделать на стволе свежий срез и поставить ее в емкость с водой.

Флорист добавила, что елку нельзя ставить рядом с батареями — это сразу же приведет к осыпанию хвои. А вот регулярное увлажнение воздуха в помещении позволит продлить срок ее службы. Сделать это можно при помощи увлажнителя воздуха или опрыскивания хвои из пульверизатора.

По мнению эксперта, лучше всего ведет себя в домашних условиях сосна или пихта.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сделать так, чтобы следующий год был незабываемым.