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Автор музыки к знаменитым советским и российским фильмам умер 29 октября на 86-м году жизни.

Композитора Эдуарда Артемьева похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Прощание и отпевание народного артиста РФ прошли в Храме Большое Вознесение на Большой Никитской улице.

Проводить в последний путь знаменитого композитора, автора музыки к культовым фильмам советского и российского кинематографа пришли многочисленные поклонники, друзья и коллеги, в том числе известные политики и деятели культуры.

Среди тех, кто пришел проститься с Артемьевым, были министр культуры Ольга Любимова, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, помощник президента Владимир Мединский, народный артист РСФСР Сергей Шакуров, а также близкий друг композитора — режиссер Никита Михалков с женой Татьяной и многие другие. Глава государства Владимир Путин отправил венок на церемонию прощания и выразил слова соболезнования.

Напомним, Артемьев скоропостижно скончался в возрасте 85 лет 29 декабря. До этого композитора госпитализировал в больницу, где врачи обнаружили у него двустороннюю пневмонию и сердечную недостаточность и поместили в реанимацию. Вскоре стало известно о смерти Артемьева, которую подтвердил его сын. Причину ухода из жизни композитора он не уточнил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Лариса Долина сравнила смерть композитора Эдуарда Артемьева с уходом эпохи.