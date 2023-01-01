Новогоднее обращение Президента России Владимира Путина

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В поздравлении Владимира Путина приняли участие военные, проявившие доблесть и отвагу в ходе СВО.

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Он отметил, что 2022-й был годом «трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества».

«Это был год, который многое расставил по местам. Четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия, показал, что нет высшей силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отечеству», — отметил российский лидер.

Путин заявил, что 2022-й стал годом поистине поворотных, судьбоносных событий, которые стали рубежом, что закладывает основу общего будущего, истинной независимости.

«За это сегодня мы и сражаемся. Защищаем наших людей на наших же исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации. Вместе строим и созидаем. Главное — судьба России. Защита родины — наш священный долг перед предками и потомками», — добавил глава РФ.

Он напомнил, что нравственная историческая правота всегда была на стороне России, а уходящий год принес большие кардинальные перемены и для страны, и для всего мира.

«Он был наполнен волнениями, тревогами и переживаниями. Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников отечества, наших солдат и офицеров, всех участников СВО. Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое безопасное будущее России зависит только от нас, от нашей силы и воли», — сказал президент.

Западные элиты годами лицемерно заверяли всех в своих мирных намерениях, но на самом деле всемирно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса.

«Военнослужащие России, ополченцы, добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду и справедливость, за то, чтобы гарантии мира и безопасности для России были надежно обеспечены», — отметил российский лидер.

Владимир Путин поздравил в первую очередь всех участников специальной военной операции и поблагодарил их за доблестную службу. Также глава государства поблагодарил медиков и водителей, людей, кто обеспечивает военные действия, а также помогает восстанавливать разрушенные города и села Донбасса и Новороссии.

Затронул президент и ситуацию с западными санкциями. Он напомнил, что Россия живет в условиях санкций с 2014 года, но в 2022-м против страны была объявлена настоящая санкционная война.

«Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности», — добавил Путин.

Он отметил, что борьба России против «коллективного Запада» вдохновляет другие государства, которые стремятся к справедливому многополярному мироустройству.

Также Путин выразил слова благодарности всем, кто помогает российским военным, кто помогает семьям погибших бойцов, и тем, кто в настоящий момент сражается против украинских националистов.

«В любые времена, даже очень тяжелые, в нашей стране отмечали наступление нового года. Он был и остается для всех любимым праздником и обладает волшебным даром раскрывать людях самые лучшие черты, умножать значимость традиционных семейных ценностей, энергию великодушия, щедрости и доверия. Встречая Новый год, все стремятся порадовать близких, согреть их вниманием и душевным теплом», — заметил президент России.

Владимир Путин заключил, что этот Новый год — самый подходящий момент, чтобы оставить в прошлом все личные обиды и недоразумения, сказать самым дорогим людям о своих нежных чувствах, о любви, о том, как важно заботиться друг о друге, всегда, в любое время.