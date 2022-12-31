Минобороны РФ сообщило о возвращении 82 военных из украинского плена

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В плену военнослужащим грозила смертельная опасность.

Министерство обороны России сообщило об очередном успешном этапе обмена пленными с Украиной. Сообщается, что перед Новым годом на родину к родным отправится 82 человека.

«31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что военным в плену грозила смертельная опасность.

Всех освобожденных военнослужащих направят в Москву для лечения и реабилитации в лучших клиниках, а также окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российских военных пытают в украинском плену.