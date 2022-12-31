«Стараюсь работать»: почему Родион Газманов не встречает Новый год с семьей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; 5-tv.ru

Знаменитый певец рассказал, что у музыкантов есть свои новогодние приметы.

Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Оказывается, в шоу-бизнесе есть своя интерпретация этой приметы. Певец Родион Газманов рассказал об этом и поделился личными планами на праздник с 5-tv.ru.

Сын Олега Газманова признался, что не проводит самую волшебную ночь года за семейным застольем. Певец много работает и Новый год — не повод расслабляться.

«Новый год я планирую отмечать на сцене. Есть такая примета, что если ты встретил новый год на сцене, значит весь следующий год будет музыкальным, будет сценическим», — объяснил артист.

Певец отметил: несмотря на то, что бой курантов он встречает в свете софитов, впереди остается девять дней новогодних каникул. Это время Родион посвящает своим родным и близким, видится с друзьями, общается и дарит подарки.

По словам Газманова, Новый год — это время для построения планов на будущее и подведения итогов. Он считает, что выводы необходимы, чтобы делать новые шаги «круче, выше и сильнее».

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