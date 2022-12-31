Родственники скрыли смерть Пеле от его 100-летней матери

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Престарелая женщина живет в «своем собственном мире», сообщили родные покойного футболиста.

Смерть легендарного бразильского футболиста, единственного трехкратного чемпиона мира Пеле скрыли от его 100-летней матери Селесты Арантес. Об этом пишет Mirror со ссылкой на родных покойного спортсмена.

«Мы разговариваем, но она не знает о ситуации. Я говорю ей, что мы должны помолиться за Пеле. Она в своем собственном мире. Мама не осознает, что именно я имею в виду», — цитирует издание сестру Пеле Люсию ду Насименто.

Напомним, кумир миллионов людей во всем мире скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. Причиной смерти Пеле стала полиорганная недостаточность. До этого он несколько лет боролся с раком толстой кишки, пройдя несколько курсов химиотерапии.

Местом упокоения легенды футбола станет некрополь «Экуменика» — вертикальное кладбище в Сантосе, построенное в свое время другом футболиста бизнесменом Пепе Альтстутом. Место в 32-этажной усыпальнице было зарезервировано спортсменом еще несколько лет назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после смерти Пеле в Бразилии объявили трехдневный траур.