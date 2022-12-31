Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; Telegram / Минобороны России

Глава Минобороны РФ считает, что в этом году праздник приобрел более глубокий смысл.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Видео опубликовано в социальных сетях ведомства.

По его словам, в 2022 году России выпали серьезные испытания, которые изменили привычный ход времени. Однако, добавил Шойгу, в таких условиях праздник приобретает более глубокий смысл и служит символом надежды на мирное будущее.

«В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год — неотвратима!» — отметил министр обороны.

Также Шойгу поблагодарил российских военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

В финале речи он выразил признательность медикам, работникам оборонно-промышленного комплекса строителям и волонтерам.

Россия продолжает СВО в Донбассе по защите мирных граждан от украинских националистов. Ее конечная цель — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь главы Минобороны Ксения Шойгу доставила гуманитарную помощь и подарки детям Донбасса.