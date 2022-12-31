Куклачев назвал способ отучить кошку прыгать на елку: «Остальное не остановит»

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Игры питомцев с вечнозеленой красавицей вынуждают хозяев отказываться от нарядного дерева.

Как отучить кошку прыгать на елку, объяснил заслуженный артист России Дмитрий Куклачев для аналитического центра НАФИ. В опубликованном исследовании самый известный «кошатник» напомнил, что кошки — в первую очередь хищники.

«Хотя кошки давно находятся рядом с человеком они, по своей сути, остались лесными охотниками. Их инстинкт — забираться на что-то высокое и смотреть оттуда на ситуацию. Естественно, елка — тот инструмент, который помогает забраться повыше и наблюдать», — заметил Куклачев.

Он призвал не ругать питомца, ведь кошка не знает, что дерево не закреплено, поэтому так с ним общается.

Со слов известного дрессировщика, чтобы животное не игралось с символом Нового года, нужно положить под дерево что-нибудь шуршащее.

«Это самый действенный совет, все остальное кошку не остановит. Если ей захотелось что-то сделать, она это сделает»», — рассказал Куклачев.

Таким образом актер Театра кошек прокомментировал опрос аналитиков о том, с какими проблемами сталкиваются владельцы домашних питомцев в новогодние праздники.

Опрос выявил, что у 68% россиян домашние животные залезали на елку. При этом 55% респондентов сказали, что четвероногие члены семьи играют с деревом лишь иногда и вредят несильно. А вот еще у 13%, то есть у каждого десятого, они неравнодушны к вечнозеленой красавице, что порой приводит к катастрофичным последствиям. Из столкнувшихся с последствиями 9% не перестали наряжать елку, а стали устанавливать специальные ограждения. Что касается 4%, они отказались от елки.

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