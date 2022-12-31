Максим Фадеев стал заслуженным деятелем искусств РФ

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Указ о присвоении почетного звания подписал президент России Владимир Путин.

Максим Фадеев обрел популярность в 90-х годах. Изначально уроженец Кургана пытался сам покорить сцену, но в итоге стал востребованным аранжировщиком, музыкантом и продюсером. И его вклад в искусство был оценен.

54-летнему музыкальному продюсеру присвоили почетное звание заслуженного деятеля искусств РФ. Указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, появился на официальном портале правовой информации 30 декабря.

Первой звездой, которую «вырастил» Максим Фадеев, была певица Линда. Также благодаря ему на большую сцену пробились Глюкоза, участники «Фабрики звезд» и других музыкальных проектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на протяжении долгих лет музыкант боролся с недугом, который мог поставить крест на его карьере. Не исключено, что для обретения душевных сил он совершил таинство крещения в 54 года.