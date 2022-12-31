Не стало первой женщины-ведущей новостей ABC News Барбары Уолтерс

Фото: www.globallookpress.com / Dennis Van Tine

Журналистка получила 12 премий «Эмми» и звезду на Голливудской Аллее славы.

Первая женщина-ведущая новостей ABC News Барбара Уолтерс умерла на 94-м году жизни, сообщили ее коллеги в новостном выпуске телеканала. Уточняется, что женщины не стало в ее доме в Нью-Йорке.

«Барбара Уолтерс, ведущая телевизионных новостей, давняя ведущая и корреспондент ABC News, которая пробила стеклянный потолок и стала ведущей силой в индустрии, где когда-то доминировали мужчины. Она скончалась в пятницу. Ей было 93 года», — сказано в сообщении.

Ведущая начала работу на ABC в 1976 году. До этого в течение десяти лет она вела утренние новости на NBC, впоследствии став первой женщиной-ведущей в вечерней новостной передаче. Спустя три года Барбара Уолтерс стала соведущей программы «20/20», а затем, в 1997 году, запустила программу «Взгляд».

Способности Уолтерс отмечал генеральный директор Walt Disney Company Боб Айгер. По его словам, женщина была легендарной «пионером не только для женщин в журналистике, но и для самой журналистики». Кроме того, по мнению Айгера, Уолтерс была единственным в своем роде репортером, взявшим множество самых важных интервью современности, от глав государств до самых крупных знаменитостей, включая спортивных.

«Я имел удовольствие называть Барбару коллегой на протяжении более трех десятилетий, но, что более важно, я мог называть ее дорогим другом», — сказано в его заявлении.

Уолтерс беседовала с американскими президентами, начиная с Ричарда Никсона и заканчивая Бараком Обамой. Также у нее было интервью с первым президентом РФ Борисом Ельциным и нынешним российским лидером Владимиром Путиным. Уолтерс стала первой журналисткой США, взявшей интервью у действующего главы российского государства.

Среди наград публицистки 12 премий «Эмми», 11 из которых во время работы в ABC News. В 2007 году она получила звезду на Голливудской Аллее славы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чьи имена увековечат на Аллее славы в Голливуде