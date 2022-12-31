Король Британии Карл III посвятил в рыцари гитариста группы Queen Брайана Мэя

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Музыкант имеет заслуги не только в музыке, но и в других не менее интересных областях.

В рыцари посвящен гитарист группы Queen Брайан Мэй королем Великобритании Карлом III. Как шутливо заявил музыкант, возможно, почетное звание заставит больше людей услышать как его музыку, так и идеи, сообщило издание Pressherald.

Мэй, имеющий степень доктора наук по астрофизике, является зоозащитником, а еще он занял место среди сотен художников, общественных лидеров и спортсменов, включенных в список кандидатов на рыцарское звание, который подписал Карл III. Мужчину удостоили чести за заслуги в благотворительной и музыкальной деятельности.

Гитарист руководил кампанией против охоты на лис и выбраковки барсуков через созданную им в 2010 году группу защиты животных. Он назвал ее в честь песни Queen 1980 года «Save Me». Некоторые спасенные за много лет животные были выпущены на его землю.

«Я долгое время чувствовал, что у нас была ложная идея, будто человек — единственный важный вид на планете. И я не думаю, что инопланетный гость воспринял бы это таким образом. Полагаю, каждый вид и каждая особь имеет право на достойную жизнь и достойную смерть», — говорил музыкант.

Мэй также признался, что у него уже была «определенная власть в мире благодаря музыке», что дало ему возможность заниматься другими не менее интересными областями. В сентябре прошлого года в лондонском районе Сохо открыли официальный магазин музыкального коллектива в честь его 50-летия.

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