Мексиканцы перепели легендарную песню «Новый год» группы «Стекловата»

Фото, видео: 5-tv.ru

Группа Mariachi Los Panchos подарила россиянам нотки доброй ностальгии и праздника в стиле латино.

Кавер-группа Mariachi Los Panchos («Марьячи Лос Панчос») перепела новогоднюю песню, выпущенную в свет в 2001 году коллективом «Стекловата». Он был организован в 1999 году основателем «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым по тому же, собственно, принципу. Но только в эпоху расцвета YouTube композиция «Новый год» стала хитом.

В 2007 году клип показали на «MTV Россия» в программе «Shit-парад», потом видео попало в сеть и стало вирусным. Над незатейливым роликом давно никто не смеется, россияне любят его и с теплом вспоминают. Эту любовь решили подогреть латиноамериканские музыканты. Тимур Ошейко, Джон Хавьер Панчо (Мексика) и Дэвис Марте (Доминиканская республика) познакомились еще в студенческие годы, их объединила любовь к горячим ритмам. Приехавшие в РФ иностранцы познакомились с «местным», приняли его в команду, и вот уже десять лет они вместе гастролируют и записывают каверы.

Юбилей Mariachi Los Panchos отметили в этом году. На их счету. Они играли на одной сцене с Сергеем Шнуровым и группой «Ленинград», записывали новогодний хит с командой «Дискотека Авария» — сначала представили публике свой кавер на «Новогоднюю», потом были замечены и приглашены в совместный проект. Песню «Стекловаты» музыканты записали три года назад. Перед этим прослушали множество интерпретаций, пародии, и все эти композиции объединяло доброе отношение к празднику и авторам «Нового года».

Недавно ролик с кавером увидел и показал в своем блоге Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian. Он отметил, что у видео мало просмотров и счел невнимание к творчеству несправедливым. После выпуска на YouTube-канале Mariachi Los Panchos началась небывалая активность. Три тысячи просмотров сменились 150 тысячами, и песня ушла в народ. Как рассказал Тимур Ошейко, люди всеми силами выводили ролик в топ, писали комментарии и обсуждали. Спустя три года слава нашла героев.

Для справки: мариачи (марьячи) — популярный жанр мексиканской народной музыки, важная часть традиционной и современной культуры. Он известен во многих регионах Латинской Америки, Испании, США — в странах, где проживет много выходцев из Мексики. Los Panchos — мексиканское трио, в свое время снискавшее мировую славу. В России заводные латиноамериканские мотивы также востребованы, Mariachi Los Panchos едва успевают посетить все мероприятия, на которые их приглашают в праздники.

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