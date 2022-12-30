Больше всего заражений поедающей мозг амебой зарегистрировали в США

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Эксперт из Таиланда назвал единственный способ заболеть амебным менингоэнцефалитом.

Больше всего случаев заражения поедающей мозг амебой Неглерия Фоулера (Вызывает амебный менингоэнцефалит. — Прим. ред.) зарегистрировано в США. Такими данными поделился с РИА Новости полковник медицинской службы Сухопутных войск Таиланда в отставке, доктор Чаренчай Сопха. Он также отметил, что заболеть опасным недугом можно только если паразит попадет в организм через нос.

По словам эксперта, первый случай амебного менингоэнцефалита был зафиксирован в Южной Корее — зараженный человек вернулся из Таиланда и через десять дней умер. В тайском Минздраве заявили, что эту редкую болезнь можно побороть только на ранних стадиях.

Амебу Ниглерия Фоулера впервые описали в Австралии в 1965 году. За последние 60 лет во всем мире задокументированы 400 случаев, 97% из них с летальным исходом. Что касается заражений на территории США, в период с 1995 по 2004 годы она погубила 23 человека. В том же Таиланде с 1982 по 2021 годы выявили только 17 случаев, 14 из них окончились гибелью пациента. В России ни одной подобной истории не зарегистрировано.

«Инкубационный период болезни составляет три-семь дней. Симптомы — сильная головная боль, боль в горле, тошнота, потеря обоняния, сухость в горле, затем высокая температура. Состояние быстро ухудшается, примерно на десятый день наступает смерть. Это страшная, но очень и очень редкая болезнь», — сказал доктор Чаренчай Сопха.

Эксперт отметил, что чаще всего амебный менингоэнцефалит обнаруживался у молодых и вполне здоровых мужчин и женщин. Чтобы атаковать мозг, амебе после вдыхания нужно попасть в носовые пазухи надолго, чтобы она смогла проникнуть в обонятельный нерв. Другого способа заболеть нет, и в связи со сложностью процесса один человек не может заразить другого. Даже если выпить воду с амебой, она не сможет атаковать, так как не доберется до обонятельного нерва.

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