Путин разрешил недружественным странам погашать долги за газ валютой

Президент Путин разрешил расчеты в валюте для недружественных стран при оплате задолженности за газ

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Как отмечается в указе российского лидера, погашение задолженности не является основанием для возобновления поставок.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественным странам разрешены расчеты в иностранной валюте в случаях погашения или взыскания задолженности за поставки российского газа.

Документ дополняет восьмой пункт изданного в марте указа, устанавливающего порядок оплаты газа из РФ в рублях. В нем указано, что даже если зарубежный покупатель передал обязательства третьему лицу, все нормы необходимо исполнять в установленном порядке. С текстом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

«Расчеты между российским поставщиком и иностранным покупателем при взыскании задолженности или погашении им задолженности перед российским поставщиком по контракту, поставка по которому осуществлена в полном объеме в соответствии с условиями такого контракта или прекращена на основании подпункта „б“ пункта 1 настоящего указа, могут производиться в иностранной валюте, указанной в таком контракте», — сказано в новом указе.

В документе сказано, что долги следует гасить с помощью специального счета, открытого поставщиком в уполномоченном банке. Вид иностранной валюты, которая будет использоваться для оплаты, должен быть прописан в контракте.

В марте Путин сообщил о решении перевести в рубли оплату поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, что ввели антироссийские санкции. Решение президент подтвердил соответствующим указом. Он также подчеркнул, что отказ недружественной страны следовать предписанию будет восприниматься Москвой как неисполнение обязательств по газовому контракту.

Специальные рублевые счета для этого открывает Газпромбанк. Покупатели могут переводить средства в своей валюте, финансовая организация — продавать ее на Московской бирже и зачислять на счет рубли, после чего проводить сделку.

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