«Нет настроения»: Ксения Собчак с сожалением рассказала о новогодних планах

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Уходящий год оказался непростым для знаменитости: журналистку преследовали неудачи с работой.

В беседе с подписчиками в своем личном Telegram-канале журналистка Ксения Собчак откровенно рассказала, что впервые будет отмечать Новый год дома. При этом у нее совершенно нет соответствующего настроения.

«У меня, честно говоря, в первый год нет настроения куда-то идти. Буду дома, с семьей. В первый раз в жизни так отмечаю праздник, честно говоря», — поделилась эмоциями Ксения Собчак.

При этом светская львица тяжело переживает историю с задержанием коллег Кирилла Суханова, Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева. Их подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. До этого Собчак принесла ему извенения от своего лица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал обстоятельства, при которых выяснилось, что Ксения Собчак имеет израильское гражданство. При этом журналистка призналась, что не собирается покидать Россию.