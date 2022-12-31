Терапевт Давидян: низкокалорийный майонез может быть еще вреднее, чем обычный

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Лучше всего приготовить заправку самостоятельно. Из чего?

Любимая заправка на новогоднем столе многих россиян — майонез. Обычно его добавляют во многие блюда, а в последнее время некоторые все же стали заботиться о своем здоровье, и начали заменять обычный майонез на низкокалорийный. Но стоит ли оно того? На этот вопрос в беседе с изданием Газета.ру ответил врач-терапевт Ованес Давидян.

«Не стоит заправлять „Оливье“ низкокалорийным майонезом. Потому что если продукт содержит пониженное количество жира, он содержит повышенное количество углеводов. Почитайте этикетки, минус жир — плюс углевод!» — сказал специалист.

По его словам, повышенное количество углеводов, которые «превращаются в сахар», не менее вредны для организма, чем жир.

«Самое главное! Если вы заправите салат „низкокалорийным нечто“, вы его съедите в три раза больше. А что? Можно же? Раз легкий соус? Заправляйте обычным, но соблюдайте норму!» — заключил эксперт.

Давидян советует отдать предпочтение домашнему майонезу, сделанному из качественного оливкового масла или масла авокадо.

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