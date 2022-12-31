Безумные фанаты и дорогие гробы: как хоронили российских звезд в 2022 году

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В этом году в России умерли многие звезды. Как с ними простились?

В России 2022-й год был омрачен новостями о смертях известных людей. Провожали в последний путь звезд по-разному. Давайте разберем, как это было, на примере некоторых из похорон.

Зинаида Кириенко

Актриса Зинаида Кириенко скончалась 12 февраля. Причиной смерти стал геморрагический инсульт на фоне тяжелой формы COVID-19. За пару дней до своей кончины артистка попала в реанимацию.

Прощались с актрисой в Доме кино. К гробу со звездой фильмов «Тихий Дон», «Судьба человека» и «Казаки» приходили Лариса Лужина и Евгений Герасимов. Одна из поклонниц рыдала и долго целовала катафалк с телом Зинаиды Кириенко и все причитала: «Меня же в честь тебя назвали! Как же я теперь одна буду?! Скоро встретимся!», пишет dni.ru.

Михаил Зеленский

Жизнь 46-летнего журналиста оборвалась зимой 2022-го после сердечного приступа. Это стало шоком не только для близких телеведущего, но и для его поклонников.

На панихиде были замечены директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, писатель Андрей Максимов, журналист Алексей Самолетов, телеведущие Ирада Зейналова и Эрнест Мацкявичюс, президент Трансконтинентальной медиакомпании Александр, Митрошенков, Алена Кравец.

Было много споров о том, откроют ли гроб с телом Зеленского. Дело в том, что из далекой Доминиканы, где остановилось его сердце, ведущего отправляли в герметичном цинковом гробу. Но уже в Москве его переложили в другой, и родные смогли увидеть его.

Том Хаос

50-летний певец ушел из жизни в деревне Капорки Московской области. Его тело обнаружили, когда он не приехал на запланированные съемки. Как полагают друзья, причиной смерти музыканта могла стать затяжная депрессия и конфликт с бывшими коллегами по «Отпетым мошенникам».

На похороны явились Илья Зудин, экс-участник группы «Динамит», продюсер Вячеслав Кочубей.

Пьер Нарцисс

Известный певец умер 21 июня, не выдержав экстренной операции на почках. Одной из причин кончины была подагра внутренних органов.

Траурная церемония из-за бюрократических проволочек и семейных склок переносилась трижды. В итоге его сопровождал живой госпел-хор из Камеруна и священник оттуда же, который прочел «Отче Наш». Сразу после панихиды тело «шоколадного зайца» положили в герметичный цинковый гроб и отправили самолетом на родину, где оно пролежало еще почти месяц, а потом было захоронено в семейном склепе.

Первой — без прессы — проститься подошла ведущая «Фабрики звезд», где и выступал когда-то Нарцисс, Яна Чурикова. Потом прощались бывшая Валерия Калачева и 16-летняя дочь Каролина-Кристель Калачева. Они-то и организовали достойную звезды панихиду, трижды оплачивая аренду траурного зала и дорогое — за 38 тысяч — бальзамирование тела дорогого человека. Других звезд на прощании замечено, увы, не было.

Борис Моисеев

Певец, танцор и постановщик умер 27 сентября у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. СМИ полагают, что в организации похорон участвовала сама Алла Пугачева. Однако лично покойного друга в последний путь не проводила: отсиживалась в Израиле.

На похоронах были замечены композитор Ким Брейтбург, певцы Игорь Наджиев, Павел Соколов, Николай Басков, сестры Зайцевы, Лолита, актриса Клара Новикова, модельер Игорь Гуляев, Филипп Киркоров, Лолита, юморист Сергей Дроботенко.

Ранее 5- tv.ru рассказал о том, кто из российских знаменитостей умер в этом году.