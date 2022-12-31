Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Но вам нечего переживать, если в вашей душе есть доброта и дружелюбие к людям.

Только за декабрь во всем мире умерло много людей. Особенно знаменитостей. И ведь так происходит каждый год. Что происходит с миром в этот период времени? На выросшую смертность влияют праздники или зима? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал экстрасенс, мастер оккультных наук Андрей Харрис.

По его словам, еще древние люди говорили о том, что зимнего периода года стоит опасаться: его сможет пережить далеко не каждый.

«Все дело в том, что открывается особый портал делающий близким наш мир с миром мертвых. Старт открытия приходится на первое ноября. После кануна Дня всех святых начинается темная половина года — мир духов, мир мертвых — все они близки к нашему миру, как никогда, поэтому каждый из нас на этой земле становится уязвимым», — говорит экстрасенс.

В первую очередь, считает эксперт, уязвимы те люди, которые болеют длительное время, у которых обострены хронические заболевания: все те, у кого слаба энергия жизни. Также сюда попадает и та категория лиц, которая подвержена депрессии.

По словам Харриса, ни в коем случае нельзя грустить в это время. Также нельзя держать разрушительные эмоции и глубокие обиды в своем сердце. Если вы чувствуете себя виноватым, либо если вас переполняет зло в чей-то адрес, то вы тоже находитесь под прицелом, добавил специалист.

«Период начался первого ноября и продлится до ночи 19 января. А 20 января — полностью закроется, поэтому количество смертей начнет снижаться. Однако пик, как уже понятно, приходится на сам Новый год», — предупреждает эксперт.

По его словам, все дело в точке перехода: заканчивается 12 месяц круга года, начинается первый месяц, а между ними присутствует невидимое 13 число. Аркан смерти в Таро. Это точка трансформации и перехода: кто-то идет дальше, а кто-то остается здесь.

Харрис напомнил, что еще в древние времена, чтобы избежать массовых смертей, люди специально разделили все на 12 частей: 12 апостолов, месяцев, часов, так как именно в этой цифре заключается божественная гармония, а 13 — порождает трансформацию, а иногда и разрушение.

«Простыми словами, в период с 1 ноября по 19 января рекомендуется ни с кем не ссорится, быть добрым, уважать старшее поколение, навещать их, расспрашивать о душевных муках. Если у вас самих или у ваших родственников есть те болезни, которые обострились — обязательно изучите их и не оставляйте нерешенными. Сильно бояться не стоит, ведь если ваше сердце заполняет любовь к себе, любовь к близким, любовь к жизни, то Новый год дарует вам новое начало, несмотря на те состояния, в которых вы можете находиться. Поэтому никогда не пребывайте в унынии», — заключил экстрасенс.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в субботу, 31 декабря, умер бывший Папа Римский Бенедикт XVI.