Владимир Путин провел встречу с Си Цзиньпином: о чем говорили лидеры

Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Открытая часть беседы продолжалась около 10 минут.

Отношения России и Китая находятся в лучшей форме за всю историю и являются образцом связи между крупными державами в 21-м веке. Об этом заявил Владимир Путин, общаясь с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции. Стали крепче и экономические связи двух стран.

Товарооборот вырос до рекордных двухсот миллиардов долларов, а по поставкам трубопроводного газа в Китай Россия вышла на второе место. Президент подчеркнул, что значимость партнерства лишь растет на фоне усиления геополитической напряженности и является стабилизирующим фактором.

«Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта, в условиях беспрецедентного давления и провокации со стороны Запада отстаиваем позиции и защищаем не только свои интересы но и всех тех, кто выступает за подлинное демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу», — отметил Путин.

«Перед лицом непростой, далеко не однозначной международной обстановки мы готовы с Россией наращивать стратегическое взаимодействие, предоставляя возможности быть глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире», — добавил Си Цзиньпин.

Президент выразил уверенность в том, что в следующем году отношения России и Китая продолжат интенсивно развиваться, а также пригласил Си Цзиньпина весной посетить Москву, чтобы встретиться уже лично, и поздравил с наступающим Новым годом.