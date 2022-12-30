Внешность не главное: как выбрать вкусные мандарины

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При покупке цитрусовых следует обращать внимание на внешний вид плодов. Однако следует различать их сорта, чтобы не ошибиться с выбором.

При покупке цитрусовых следует обращать внимание на внешний вид плодов. Однако следует различать их сорта, чтобы не ошибиться с выбором.

Мандарины считаются главным гастрономическим символом Нового года. Во многом их вкус зависит от сорта и страны происхождения. Подробнее об этом рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента университета «Синергия» Алиса Храмова.

Эксперт подчеркнула, что при покупке цитрусовых следует обращать внимание на целостность кожуры, аромат и общий внешний вид.

«Качественный мандарин должен иметь ровную кожуру без повреждений, признаков порчи. Он должен быть упругим. Есть стереотип, что мандарины светлого окраса более кислые, чем имеющие яркую кожуру. Однако внешний вид не всегда может сигнализировать о спелости и сочности плодов», — цитирует специалиста URA.RU.

Алиса Храмова перечислила пять наиболее распространенных видов цитрусовых, которые можно встретить в российских магазинах.

«Сатсума» — это настоящие мандарины, не являющиеся гибридами. Они отличаются крупным размером, яркой кожурой и малым количеством косточек.

— это настоящие мандарины, не являющиеся гибридами. Они отличаются крупным размером, яркой кожурой и малым количеством косточек. «Уншиу» — входит в состав сортов «Сатсума». Часто такие мандарины выращивают в Абхазии. Они небольшие по размеру, имеют приплюснутую форму и ярко-оранжевый цвет. При этом их кожура достаточно рыхлая и легко отделяется от мякоти. Вкус таких мандаринов варьируется от кисловатого до сладкого. При этом внешне они очень похожи на турецкие мандарины, которые сейчас запрещено ввозить на территорию России.

— входит в состав сортов «Сатсума». Часто такие мандарины выращивают в Абхазии. Они небольшие по размеру, имеют приплюснутую форму и ярко-оранжевый цвет. При этом их кожура достаточно рыхлая и легко отделяется от мякоти. Вкус таких мандаринов варьируется от кисловатого до сладкого. При этом внешне они очень похожи на турецкие мандарины, которые сейчас запрещено ввозить на территорию России. «Клементин» — марокканские мандарины. Их можно отличить по небольшому размеру, тонкой кожуре, насыщенному оранжевому цвету и аромату. Этот сорт — гибрид апельсина и мандарина, поэтому плоды обычно очень сочные и сладкие.

— марокканские мандарины. Их можно отличить по небольшому размеру, тонкой кожуре, насыщенному оранжевому цвету и аромату. Этот сорт — гибрид апельсина и мандарина, поэтому плоды обычно очень сочные и сладкие. «Танжерины» тоже считаются морокканскими по происхождению, но зачастую они попадают на российский рынок из Китая. Такие цитрусовые плоды гораздо слаще абхазских и практически не имеют косточек.

тоже считаются морокканскими по происхождению, но зачастую они попадают на российский рынок из Китая. Такие цитрусовые плоды гораздо слаще абхазских и практически не имеют косточек. «Минеола» — сорт, получившийся при скрещивании грейпфрута сорта «Дункан» с «Танжерином». Главная особенность таких мандаринов – обилие косточек и насыщенных оранжево-красный цвет.

Алиса Храмова подчеркнула, что точно определить страну происхождения плодов можно только по документам. При этом на каждую партию должна быть оформлена декларация и сертификаты, подтверждающие качество.

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