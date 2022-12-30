«Ничего не получилось»: США подтолкнула Украину к поражению

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Всю политику Вашингтона в отношении Украины полковник назвал полнейшим безумием.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot прощальным жестом перед поражением Вооруженных сил Украины. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала.

«Я начинаю думать, что поставки Patriot — определенный жест от США. Все для того, чтобы весной американские и европейские политики могли сказать: «Мы сделали все, что могли, мы послали им все, что у нас было, но у нас ничего не получилось», — заявил он.

Он также отметил безумие политики США в отношении Украины, поскольку «у этого никогда не было шансов на успех».

«Они врали нам обо всем с самого начала. Это трагическая ситуация, поскольку умирают тысячи украинцев», — заключил Макгрегор.

До этого полковник США говорил, что Америка может отправить своих солдат из Польши на Украину, вступив в прямое столкновение с Россией.

По его мнению, президент США Джо Байден может объявить об отправке сил, объяснив это необходимостью обеспечения на Западной Украине зоны безопасности. Макгрегор напомнил, что от представителей администрации США нередко звучат заявления о возможном использовании Польши в качестве «плацдарма против России» для американских войск.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как полковник США допустил использование Польши против России.