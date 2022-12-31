Надя Ручка о воспитании сына и влиянии гаджетов: Я важности телефону не предаю

Фото, видео: Личный архив Н. Ручки / Лидия Хомич; 5-tv.ru

На развитие современных детей сильное влияние оказывают смартфоны, компьютеры, приставки. Бывает, что они погружаются в виртуальный мир и их невозможно оттуда достать.

К ритму современной жизни в последние годы добавились гаджеты и другие электронные приспособления. Это оказало серьезное влияние на будущие поколения.

Солистка группы «Блестящие» Надя Ручка в беседе с ведущей Светланой Шевченко в студии 5-tv.ru рассказала о том, как воспитывает своего пятилетнего сына Льва и какую роль в его развитии занимают достижения высоких технологий.

Я сейчас пытаюсь не то, чтобы убрать мысли, но постараться увидеть свою жизнь. У меня растет ребенок, у меня семья, есть мои дела. Они тоже классные. И желательно было бы замечать это все, потому что наша жизнь на огромных скоростях, кроме наших мыслей, у нас сейчас огромное количество гаджетов, там вот эти вот всякие соцсети, а родители все там, дети где-то там, мы все это не видим. А потом: О Боже, как ты таким вырос? Кто тебя таким воспитал? Интернет его воспитал. Тебе же некогда было. Ты же в мыслях, в ответах.

Но при этом невозможно же лишить детей каких-то гаджетов.

Нет, мой там сидит, но я просто тоже также фильтрую. Я так раз, оглянулась, понимаю, что все в гаджетах. Муж там, я здесь. Я, конечно, не сижу, допустим, в соцсети, но я сижу, допустим, правлю текст или читаю книгу. Но выглядит же по факту — мама телефон предпочитает, то есть ребенку телефон. Поэтому я, если он что-то спрашивает, я в основном пытаюсь отложить свое дело. И внимательно его выслушать.

Не нужно иногда брать и выдергивать его из этого состояния, отвлекать? Не ловишь себя на мысли о том, что вот в какой-то момент вы сидите с семьей и все в гаджетах? В какой-то момент этот, раз, надо срочно менять.

Бывает. Я что-то придумываю, но он сам часто отвлекается. Я стараюсь. Ты знаешь, была такая, то ли история, то ли притча. Это, скорее всего, это была реальная история. Это какая-то больше буддистская тема. Человек хотел очень сильно стать каким-то великим и прошаренным, добрался до определенного монаха. Тот говорит: Все просто. Вот эту мантру повторяй или какую-то молитву. Просто постарайся в этот момент не думать об обезьяне. Все, этот монах только об обезьяне и думал. Вот проблема наша в этом. На самом деле это и практика не думать о левом, о чем-то. Ну и о том, что как только тебе говорят чего-то не делать, тебе обязательно сильно очень хочется это сделать. Ну, хотя бы попробовать. Ну, как так-то?

Поэтому я вот ребенку пытаюсь не говорить, что это зло, потому что я знаю, что это начнется борьба. Утайки какие-то от меня. Я пойду втихаря это сделаю. Поэтому я сразу — у нас какие-то книжки с наклейками. Лева, давай мы там с тобой что-то не наклеили. Он сразу отбрасывает все. Я важности телефону не передаю.

Полную версию интервью с солисткой группы «Блестящие» Надей Ручка смотрите на 5-tv.ru.