Как защитить кожу зимой: важные советы врача

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Без соответствующего ухода есть риск заработать холодовую крапивницу, которая иногда заканчивается анафилактическим шоком.

Кожа зимой нуждается в особом уходе — нужны витамины и специальные средства. Как правильно защитить лицо и руки на морозе, рассказала Марина Савкина, врач-дерматовенеролог и ведущий консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

Эксперт подчеркнула, что зимой чаще всего люди сталкиваются с проблемой сухости кожи. Это сопровождается такими неприятными ощущениями, как зуд, стянулось, раздражение и покраснение.

«Такую кожу легко травмировать, что повышает риск бактериального и грибкового инфицирования», — предупредила врач в интервью aif.ru.

Первая помощь зимой при такой ситуации — жирный, увлажняющий крем. Причем нужно внимательно изучить состав — компоненты ретинол, альфа-гидроксикислоты, спирт при сухой коже не подходят.

Для лица эксперт советует использовать косметику с плотной текстурой. Как вариант — мусс и молочко. Еще лучше, если в составе будут липиды (церамиды). Эти вещества идентичны липидам кожи и помогут избежать эффекта стянутости.

Хорошо справляется с защитной функцией тоник, а закрепить эффект рекомендуется кремом с гиалуроновой кислотой, мочевиной, маслом жожоба или ши. Присутствие диметикона, глицерина, молочной кислоты также пойдет на пользу. Плюс можно подключить препараты с витамином A, а вот с ретинолом — только по назначению врача, можно пересушить кожу.

В некоторых случаях могут понадобиться антигистаминные средства. Дело в том, что на холод бывает аллергическая реакция в виде холодовой крапивницы.

«Холод вызывает активацию тучных клеток с высвобождением гистамина и других медиаторов воспаления, что дает о себе знать волдырями и зудом. Обычно такие симптомы появляются как локально, так и по всему телу через две-пять минут после воздейст­вия холода и сохраняются один-два часа», — пояснила врач.

Случаются даже тяжелые формы заболевания, оно сопровождается одышкой, затрудненным дыханием, а у кого-то может случиться и анафилактический шок. Тогда пациента лечат противоаллергическими препаратами, а иногда даже гормонами.

Однако, отметила врач, ничего этого не грозит тем, кто тепло одевается и следит за кожей.

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