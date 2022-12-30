Важная деталь: какую сумку выбрать для новогоднего образа

Фото: www.globallookpress.com / Valentina Ranieri

Чтобы дополнить праздничный наряд интересным акцентом, женщинам стоит обратить внимание не только на классические сумки, но и на более смелые варианты.

Каждая женщина хочет быть неотразимой в новогоднюю ночь. Важно, чтобы праздничный образ был гармоничным. Как достичь этого с помощью одного важного аксессуара, рассказала стилист, модный редактор Lamoda Юлия Манукова.

По словам эксперта, классическая маленькая черная сумочка станет беспроигрышным вариантом. Предпочтение следует отдать моделям с короткими ручками, пишет Газета.ру.

Еще один удачный вариант – сумка из искусственного меха, особенно с овчиной. Также стилист рекомендует обратить внимание на серебряные аксессуары.

«Это может быть как скромное серебряное колье, так и аккуратные и элегантные часы», — пояснила Юлия Манукова.

Кроме этого, стилист дала пару советов по выбору городских сумок. По ее словам, лучше всего выбирать сумки ярких цветов с огромными буквами. Они не только эффектны, но и практичны, поскольку способны вместить в себя все необходимое.

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