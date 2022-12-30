Газаев об уходе легенды футбола: «Есть Пеле, и есть все остальные»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ray Tang; 5-tv.ru

Уход из жизни спортсмена-мэтра стал огромной и невосполнимой потерей для мирового футбола.

Соболезнования по поводу смерти легендарного футболиста Пеле выразил заслуженный тренер России Валерий Газаев. По его словам, у футбольного короля не было слабых мест, он прекрасно играл головой, стал примером на все времена и, по версии Международного олимпийского комитета, лучшим спортсменом XX века.

«У него была высочайшая скорость и техническое оснащение. С Пеле пытались сравнивать Месси и Марадону. Есть Пеле, и есть все остальные. Он стоит особняком», — сказал Газаев.

Собеседник добавил, умерший спортсмен показал, что есть человеческие возможности, и при хорошей работе, таланте нужно приложить трудолюбие, чтобы достичь таких вершин. Смерть мэтра стала огромной и невосполнимой потерей для всего мирового футбола.

«Он оставил ярчайший след», — подытожил Газаев.

Пеле боролся с онкологией на протяжении нескольких лет. Звезды спорта не стало на 83-ем году жизни в результате полиорганной недостаточности. Властями Бразилии объявлен трехдневный траур. В это время по всей стране будут приспущены флаги.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого из футболистов замотивировал Пеле.