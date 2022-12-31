SHAMAN в поздравлении с Новым годом поблагодарил за поддержку его творчества

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Уходящий год привел певца и композитора Ярослава Дронова к долгожданному признанию.

Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) новогоднюю ночь традиционно проведет на сцене. В специально записанном для 5-tv.ru видеопоздравлении Ярослав искренне поблагодарил поклонников за поддержку его творчества.

«Родные, вы знаете, как я к вам отношусь. Этот Новый год мы проведем вместе с вами. Я как всегда буду для вас петь и поздравлять. И будут еще поздравления. Большое спасибо, что меня поддерживаете. Слушаете мою музыку и так активно принимаете участие в продвижении моего творчества. Это для меня просто… Это здорово. А я со своей стороны буду продолжать радовать своим творчеством. Я надеюсь, что вам все понравится. С наступающим!» — отметил SHAMAN.

О жизни во время гастролей автора хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь».