Полиция проверяет журналиста Парфенова за неуведомление о двойном гражданстве

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Публицист должен был сообщить в соответствующие органы об изменении статуса еще в 2017 году, но не сделал этого.

За неуведомление о гражданстве Израиля полиция проверяет журналиста Леонида Парфенова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля», — приводит агентство слова собеседника.

Согласно данным источника, журналист получил израильское гражданство еще в 2017 году, но почему-то не уведомил соответствующие органы. По утверждению собеседника агентства, сейчас Парфенов находится в Грузии.

В середине ноября МВД России объявило издателя Петра Верзилова* в розыск по подозрению в совершении уголовного преступления. По словам адвоката Верзилова Леонида Соловьева, разыскиваемого обвиняют в сокрытии двойного гражданства. Предположительно, издатель не сообщил о наличии гражданства Канады.

Ранее 5-tv.ru писал о том, могут ли лишить израильского гражданства Ксению Собчак.

* — признан иноагентом в РФ.