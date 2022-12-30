На Украине озвучили число пропавших без вести

На Украине объявили 15 тысяч человек пропавшими без вести

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Также в стране выявили несоответствие между количеством подтвержденных военнопленных и потерявшимися.

На Украине назвали число людей, которые пропали без вести. Таких, по данным уполномоченного по правам военных Алены Вербицкой, 15 тысяч человек, большинство из них — гражданские лица.

При этом она подчеркнула, что есть несоответствие между количеством подтвержденных военнопленных и числом пропавших без вести.

«Мы не знаем, что с ними случилось. <…> Вывезены ли с российских территорий или, возможно, убиты», — цитирует Вербицкую агентство Bloomberg.

Также она пожаловалась на плохое взаимодействие с Россией по вопросу военнопленных.

Впрочем, украинской стороне стоило бы лучше обратить внимание на обращение с пленными: пока российские солдаты уважительно относятся к сдавшимся противникам, вернувшиеся из украинского плена россияне рассказывают о пытках и демонстрируют нанесенные им увечья.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Зеленский назвал главную цель Украины на следующий год.