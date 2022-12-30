«До окончания зимы»: военный эксперт дал прогноз о ходе спецоперации на 2023 год

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Главной задачей России в 2023 году останется освобождение ДНР.

Россия стоит на пороге нового 2023 года, в котором специальная военная операция по защите Донбасса будет продолжаться. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru поделился своими прогнозами развития событий в зоне СВО.

Специалист отметил, что итоги уходящего года достаточно неплохи для российской армии. По его словам, в ее ряды призвано 300 тысяч мобилизованных. Подготовка началась не только в центрах обучения, но и непосредственно на территориях проведения спецоперации.

«Они находятся во втором эшелоне и проходят дополнительную подготовку под руководством людей, непосредственно участвовавших в проведении спецоперации. То есть, у нас появляется ресурс для выдавливания противника», — рассказал Кнутов.

Военный эксперт не говорит о мощных наступлениях, как в годы Великой отечественной войны. По его словам основная и первоочередная задача России сейчас — это освобождение Донецкой народной республики.

«И я думаю, что до окончания зимы, в основном, она будет решена. Останется только Славянско-Краматорская группировка», - объяснил он.

Юрий Кнутов отмечает, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от поведения Киева и западных поставок оружия. Он добавил, что украинские власти прогнозируют спад количества объемов помощи, которая оказывается Незалежной извне, и это может серьезно отразиться на боевых возможностях украинской армии.

«И по нашим прогнозам, и по прогнозам украинских экспертов наступающий год - это год переломный», — утверждает специалист.

По словам Кнутова, Украина видит в 2023 году свою победу на мелитопольском направлении и выход к Крыму, но у России на этот счет свои планы.

«Мы видим что это освобождение Донецкой народной республики, это дальнейшее продвижение наших войск, освобождение Запорожья, Херсонской области, которые являются территориями России после проведенных референдумов. В дальнейшем возможно освобождение Новороссии, но это следующий этап СВО», — заключил разговор военный эксперт.

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