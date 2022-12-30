Украина близка к краху: военный эксперт подвел итоги года в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Личный архив Юрия Кнутова; 5-tv.ru

Многие недооценивают успехи России в зоне проведения спецоперации. Эксперт объяснил, почему военные итоги года оказались положительными.

В канун грядущего Нового года все делаю выводы и подводят итоги. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru рассказал о результатах Специальной военной операции по защите Донбасса, которая с февраля 2022 года принесла немало плодов.

По словам эксперта, спецоперацию нужно рассматривать не только под углом захвата и удержания территорий. Важно сделать акцент на реализацию демилитаризации и денацификация киевского режима.

«Украинская армия примерно месяца два-три назад перестала существовать с точки зрения боевой техники и вооружения. Ели бы не помощь НАТО, Украине было бы нечем воевать, и СВО уже закончилась бы», — подчеркнул Кнутов.

Специалист объяснил, что страны варшавского договора начали поставлять Киеву оружие советского образца, однако российские силы быстро утилизировали его. Сейчас же они продолжают уничтожение арсеналов НАТО. По словам эксперта, 20 из 30 стран на последней конференции уже сообщили об опустошении. Запасы пока не иссякли лишь у США.

Также Кнутов добавил, что высокоточные удары российских ракет завели Украину в экономический тупик. По его словам, Киев прогнозировал падение ВВП на 39%, однако последние данные говорят о 50%.

«Экономика находится в состоянии, близком к краху. Не работают военно-промышленные комплексы, не работают предприятия по производству оружия. В Украинских частях отсутствует электроэнергия, что не позволяет осуществлять боевую подготовку и ремонт боевой техники. Нарушаются поставки оружия, в связи с тем, что не хотя электровозы, не работают стрелки», — пояснил эксперт.

Юрий Кнутов отметил, что на линии соприкосновения с противником не все выглядит так гладко, как хотелось бы, но на это есть свои причины: украинская армия насчитывает порядка одного миллиона человек, из которых до 700 тысяч — регулярная часть. По словам военного эксперта, потери Незалежной на сегодняшний день составляют до 400 человек.

«Эти цифры огромные. Они привели к тому, что на стороне украинского режима широко воюют наемники. Большинство из них это регулярные подразделения НАТО — это поляки, румыны, спецназ», — рассказал специалист.

Кроме того, киевский режим работает над восстановлением полка «Азов»*. По словам эксперта, это говорит о плачевном состоянии стороны противника на фронте. Кнутов отмечает, что Украина нуждается в заградотрядах. Да и в целом, ряды армии находятся в критическом состоянии из-за подавленного состояния солдат и падения морального духа.

«Это не кадровые военнослужащие, а мобилизованные, которые не прошли подготовку и переброшены на фронт в качестве пушечного мяса», — прокомментировал военный эксперт.

Подводя итоги, Юрий Кнутов сообщил, что военная часть вкупе с тем ущербом, который был нанесен военно-промыщеленному комплексу Украины, может говорить не просто о российских успехах, а о «больших успехах».

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* — организация признана террористической и запрещена в РФ.