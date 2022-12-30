Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ

Украинские спецслужбы не гнушаются никаких методов, как и военные Незалежной.

Украинский мигрант задержан сотрудниками ФСБ на Северном Кавказе за подготовку теракта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Злоумышленник рассказал о мотивах задуманного деяния.

«Работая на украинские спецслужбы, был против специальной военной операции (СВО). Хотел провести теракт на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО)», — сказал задержанный.

Накануне российские силовики задержали украинского диверсанта под Херсоном за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). По данным ФСБ, мужчина передавал информацию о местах дислокации, численности, маршрутах перемещения подразделений армии РФ, используя мессенджер.

Также были задержаны россияне в трех регионах страны, которых подозревают в подготовке терактов, диверсий, сборе и передаче Украине секретных сведений.

Россия продолжает СВО в Донбассе по защите мирного населения от неонацистов. Противник прибегает к помощи иностранных наемников, не гнушаясь никаких методов ведения боевых действий. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кого задержала ФСБ по подозрению в госизмене.