Падение ракеты в Белоруссии может быть провокацией со стороны Украины

МО Белоруссии: падение ракеты на территории страны может быть провокацией Украины

Фото, видео: БелТА / ТАСС; Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь; 5-tv.ru

Еще одна версия — ошибка наведения.

Инцидент с падением ракеты С-300 в Белоруссии мог быть провокацией со стороны Украины. Такой версии не исключают в Минобороны страны.

«По данному инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты в виду низкой облученности расчета или неисправность ракеты. Или это преднамеренная провокация вооруженных сил Украины», — сообщил начальник управления зенитных ракетных войск Белоруссии полковник Кирилл Казанцев.

Украинская ракета С-300 была сбита утром, 29 декабря, системой ПВО Белоруссии в воздушном пространстве страны. Обломки летательного аппарата упали в районе деревни Горбаха в Брестской области. В ответ Минск потребовал у Киева провести детальное расследование случившегося и привлечь к ответственности виновных. Также власти республики подчеркнули, что повторение подобных прецедентов на территории страны недопустимо.

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