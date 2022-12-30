Экс-супруг Карины Палецких вспомнил о детях спустя 7 месяцев после расставания

Фото: Instagram* / karina_paletskikh

Блогер судится с бывшим мужем за алименты и делит совместно нажитое имущество с помощью юриста Кати Гордон.

Блогер Карина Палецких опубликовала на своей странице фото с бывшим мужем Олегом и дочерьми. Отец не видел наследниц больше семи месяцев, так как исчез вскоре после расставания. Судя по записям звезды, суды по разделу имущества мужчина при этом не пропускал. Он спорил не только об общем доме, но даже о машине, которую Палецких купила после развода — настаивал, что накопила экс-супруга на нее в браке.

Ни дома, ни машины Олег не получил, юрист Катя Гордон крепко взялась за дело и отвоевала богатства блогера. После этого бывший решил все-таки навестить дочерей. Он поздравил среднюю с днем рождения, а на следующий день отвел всех трех девочек и их маму в ресторан. Там и было сделано трогательное фото — на нем дочки обнимают отца.

«Это была самая долгая разлука по ряду обстоятельств. Но спустя 7,5 месяца они увиделись с папой. Я счастлива за своих любимых девочек. Лучший подарок для них на Новый год», — прокомментировала кадр Палецкая. .

Поклонники блогера, привыкшие получать отчет о ее каждом шаге и особенно о злодеяниях экс-возлюбленного, похвалили звездную маму. Они оценили ее желание порадовать детей, несмотря на скандал и продолжающиеся судебные разборки. Не оставила без мнения ситуацию и Катя Гордон. В комментарии к снимку она попросила клиента объяснить мужчине что суд он не выиграет. Пусть мол, прекращает подавать иски.

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