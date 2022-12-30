После смерти Пеле в Бразилии объявили трехдневный траур

Фото, видео: www.globallookpress.com / SVEN SIMON; 5-tv.ru

Легенда мирового футбола останется жить в сердцах миллионов людей.

Случилось то, чего Бразилия и весь футбольный мир ожидали в ужасе последние несколько недель. После продолжительной болезни в возрасте 82 лет скончался легендарный Пеле. Он оставил поистине величайшее наследие — в мире нет ни одного человека, который бы не знал его имени, ведь оно и есть синоним слова футбол. Георгий Гривенный о короле игры с мячом.

Символизм судьбы — король футбола ушел как раз на фоне главного праздника — «Игры миллионов» — Чемпионата мира. Пеле очень ждали в Катаре, но его самочувствие позволяло только дистанционную поддержку его любимой «канариньи» — сборной Бразилии, с которой Пеле вошел в историю, став единственным в мире трехкратным чемпионом мира. А страна его теперь плачет как никогда искренне: после его смерти в Бразилии объявили трехдневный траур.

«Мой папа плакал, когда сборная Бразилии не смогла победить в чемпионате мира 1950-го. Но я сказал ему: „Не плачь, я обязательно выиграю для тебя этот Кубок!“. Мне было 9 лет тогда. И, в итоге, я стал единственным в мире футболистом, который три раза выиграл чемпионат мира! Наверное, это — дар Божий! Не знаю, почему он выбрал меня!» — рассказывал Пеле.

Четыре буквы, ставшие не просто «именем», а «легендой», «символом» и всемирным достоянием. Пеле — «король футбола» не только из-за сумасшедшего количества забитых голов, он — «человек, сделавший себя сам». Гений, выросший на почве бедности. Первыми его «мячами» были носки, набитые бумагой и плоды манго с дерева, росшего во дворе его дома. По одной из версий, прозвище Пеле неграмотный мальчик из бедной семьи получил, потому что просто не знал, что имя его первого футбольного кумира, вратаря команды «Васка да Гама», пишется как Биле.

«Сначала в школе меня так дразнили– „Пеле“. Я сначала просто ненавидел это прозвище, но потом привык, а сейчас я его и вовсе обожаю», — говорил Пеле.

В 16 он дебютирует в профессиональном футболе, уже через 10 месяцев его приглашают в сборную Бразилии, а в 17 он впервые становится чемпионом мира, забив в финале дважды. Победные голы были так хороши, что спустя 50 лет их оцифруют с помощью того же, опутанного датчиками Пеле, и отправят на вечное хранение во все компьютерные дата-центры мира.

Стометровку Пеле пробегал быстрее 11-ти секунд, а его финты и голы давно уже вошли в учебники футбола. И бразильца в том, что он стал звездой не в эпоху интернета. Обратите внимание, большинство его голов снято на черно-белую пленку, телевидение стало цветным только под конец его карьеры. Но слава о великом бразильце передавалась из уст в уста. И эхо сарафанного радио подхватывали киношники, актеры, музыканты. Владимир Высоцкий пел о Пеле, признав его «футболистом мира».

Пеле суждено было стать «бразильским Юрием Гагариным» — он поднялся из безвестности в космос футбольных достижений, а уже после завершения карьеры стал послом своей страны во всем мире сразу. Неизменная улыбка, сотни поездок, тысячи встреч. И природный магнетизм, притягивающий любовь миллионов.

В Нигерии в 1969-м на два дня объявили перемирие в гражданской войне, чтобы сборная могла сыграть товарищеский матч с командой Пеле. Он выпустил книгу мемуаров, и сотни тысяч неграмотных бразильцев пошли учиться в школы, лишь бы прочитать: что там написал кумир.

Его тысячный гол — в ноябре 69-го — побудил правительство Бразилии выпустить специальную почтовую марку и официально признать Пеле «национальным достоянием». Чтобы его не купил ни один зарубежный клуб.

«Мне кажется, что Пеле и футбол — это слова синонимы. Когда я видел его на поле, я сомневался: человек ли это? Мне кажется, люди не могут так красиво играть в футбол», — сказал немецкий футболист, чемпион мира по футболу 1974 года Франц Беккенбауэр.

Как показали опросы, проведенные в разных регионах мира, в среднем, кто такой Пеле, знают 95 человек из 100 опрошенных. Включая младенцев, домохозяек и пенсионеров. А может, они знают его благодаря одноименному кофе? Пеле и после игровой карьеры сделал свое имя торговой маркой, под которой выпускались десятки товаров — от кофе до чипсов, от часов до белья. Что, впрочем, не спасло его от целой серии разорений. Причем, обкрадывали его регулярно нечистоплотные финансовые советники.

«Да, не всегда мне везло с деньгами, зато у меня есть другое, более важное богатство — любовь людей по всему миру», — говорил футболист.

И тут не поспоришь: где бы он ни появлялся, за ним следовали толпы поклонников самых разных возрастных групп. Казалось, любовь к Пеле просто передается по наследству. Он освоил соцсети, и даже будучи уже тяжело больным, не уставал публиковать посты с благодарностью за поддержку.

При этом, по словам родных, очень не хотел появляться на публике в инвалидном кресле. Застарелая травма бедра заставила сделать несколько операций. Онкология — у Пеле обнаружили опухоли толстой кишки и легких — сделала его постоянным пациентом больниц, где его отчаянно пытались спасти, но даже курсы химиотерапии давали лишь небольшое облегчение. Но король футбола — настоящий бразилец, человек с карнавалом в душе и в теле. Прямо на больничной койке пел, веселился и никогда не унывал.

Дочь Пеле, это она в кадре пела с ним песни в палате призналась, что в финальные дни жизни великий бразилец вспоминал своего главного оппонента в заочной борьбе за звание «Лучшего футболиста всех времен и народов», умершего 2 года назад аргентинца Диего Марадонну. Они никогда не встречались на поле, но теперь точно встретятся где-то там, за мирским горизонтом, где будут просто наслаждаться вечным покоем и любовью поклонников. Пеле останется не только в Книге Рекордов Гинесса, но и в памяти, и сердцах миллионов людей во всем мире.