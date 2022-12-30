Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

Местные жители показали, как живут сейчас, и рассказали о планах на будущее.

В Мариуполе сейчас идет масштабная стройка. Город в ходе боевых действий был фактически разрушен. За полгода там уже возвели больше двух десятков новых домов. Еще почти две тысячи объектов будут отремонтированы. Валентин Трушнин был в Мариуполе, когда за него еще шли бои, а теперь увидел как его восстанавливают.

«Специально решили заехать в Мариуполь не с парадного въезда, а с западного, со стороны торгового центра. Именно здесь мы впервые оказались в Мариуполе, и именно это место хотим посмотреть как изменилось», — передал корреспондент Валентин Трушнин.

Первое, что бросается в глаза — елочный базар на обочине дороги. Главный признак мирной жизни.

«Все нормально, все хорошо продается, люди довольны, все красиво», — заверил один из продавцов.

Сгоревший торговый центр огорожен, рядом идет бойкая уличная торговля. Люди покупают продукты к новогоднему столу.

— Большинство берут овощи больше, — сказал продавец.

— Деньги есть у людей? — спросил корреспондент.

— Есть.

— Не бедствуют?

— Нет.

«Все нормально. Вся Россия здесь строит. Нас это радует, у нас за все эти годы не было таких строек, не было таких строителей. Все нормализуется, дай-то бог. Вот, взяли яблочек, мандаринки дома, все хорошо», — рассказывают жители Мариуполя Валерий и Николай.

Избитая фраза — «город контрастов», но к Мариуполю подходит. Едешь — вдоль дороги черные руины, и вдруг они сменяются кварталом белоснежных новостроек. Это жилой комплекс «Невский». Но мы едем дальше, к старым знакомым.

«Заехали во двор, где весной мы снимали как здесь выживают местные жители. Здесь они разводили костер, готовили пищу. Жили они в подвале, сейчас кто куда разъехались. Этот дом будут сносить, а вон тот — восстанавливать», — рассказал Трушин.

Нас не сразу узнают без касок и бронежилетов. А потом вспоминают — это не вы нам привозили воду, еду и целый ящик квашеной капусты? Мы.

«В трехлитровых банках! У меня до сих пор банка! Спасибо огромное, выручало честно! Такой момент, конечно, был, когда жрать нечего», — сказал местный житель Александр Шамли.

Дядя Саша и его соседка Настя после того, что пережили вместе, почти как родственники. Показывают, в каких условиях живут.

«Система „Ниппель“, утепляемся! Вот нам калориферы тоже привозили бесплатно, окна хотели поставить, а потом видно решение изменилось. Воду давали, свет давали в те места, где оставались жильцы. А там, где возможности не было, там, естественно глушили», — рассказали жители.

Их дом использовали как огневую точку. Он в ужасном состоянии. Но сюда провели электричество и даже воду. Но все это временные меры. Дом не подлежит восстановлению и после новогодних каникул все жильцы должны съехать в общежитие, и ждать ключи от нового жилья.

«Мне грустно будет покидать эту квартиру. Но это новый этап в моей жизни. Какая-то новая жизнь начнется, все с чистого листа. Мы стали Россией, мы рады, серьезно, вот ни одного человека не встречала, который против был бы», — сказала Анастасия Майорова.

— Попрощаетесь с домом? — спросил корреспондент.

— Попрощаемся, повесим ключи от бывших замков и дверей на счастье, — ответил Александр Шамли.

— Грустно?

— Вы знаете, нет. Я теперь хожу по городу и смотрю как восстанавливаются новые дома, строятся микрорайоны. Я счастлив. Счастлив, что — Россия, что — ДНР.