Эксперт рассказал, что ждет страны, установившие потолок цен на российскую нефть

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на определение США и другими государствами предельной цены черного золота.

Ответные меры Москвы на установление странами Запада потолка цен на российскую нефть будут весьма ощутимыми, полагает азербайджанский эксперт, экономист Натик Джафарли. По его мнению, в первую очередь последствия почувствуют компании, осуществляющие страхование и логистику. В интервью РИА Новости специалист отметил, что РФ при этом ничего не потеряет.

Западные нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря — Евросоюз полностью отказался от поставок из РФ по морю, а также вместе с государствами G7и Австралией установил предельную цену в 60 долларов за баррель. 27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ на запрет поставок отечественной нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контракте прописана упомянутая предельная цена. Пункты документа о торговле нефтью вступят в силу 1 февраля, дату решения по нефтепродуктам позже определит правительство.

«Введение потолка цен со стороны западных стран коснется тех компаний, которые страхуют, занимаются логистикой российской нефти. Основные покупатели российской нефти в последнее время — это Китай и Индия, которые в несколько раз нарастили покупку нефти. В декабре средняя цена российской нефти Urals составила ниже 60 долларов. Таким образом, учитывая динамику цен последних недель, Россия ничего не теряет», — прокомментировал ситуацию Джафарли.

По словам эксперта, указ Путина в данный момент — это просто страховка внутренних игроков и защита от сотрудничества с недружественными странами различными обходными путями. Однако, отметил экономист, санкции Запада отражаются на жизни авторов не менее, чем на жизни россиян. Потолок цен и ответ Москвы, считает Джафарли, спровоцируют напряженность на нефтяных рынках в будущем, и зависящие от российской нефти государства захотят через третьи руки продолжать поставки.

«Ужесточение контроля над продажей российской нефти тем странам, которые подключились к санкциям и потолку цен, будет весьма ощутимым», — добавил эксперт.

Ранее в эксклюзивном интервью с 5-tv.ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов прокомментировал указ Путина о запрете на сотрудничество с недружественными странами, установившими предельную цену нефти, а также оценил перспективы изменения рынка.